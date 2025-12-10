UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" səfərdə uduzub, "Liverpul" qalib gəlib
- 10 dekabr, 2025
- 02:01
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VI turun oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu Fransa təmsilçisi "Monako"nun qonağı olub. Qarşılaşma meydan sahiblərinin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb – 1:0.
Günün maraqla gözlənilən qarşılaşmalarından biri də İtaliyada baş tutub. "İnter" doğma azarkeşləri önündə İngiltərənin "Liverpul" komandasını qəbul edib. Oyunda qonaqlar üstün olublar: 1:0.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, VI tur
9 dekabr
19:30. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) – 0:1
21:45. "Bavariya" (Almaniya) - "Sportinq" (Portuqaliya) – 3:1
00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə) – 2:1
00:00. "Barselona" (İspaniya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) – 2:1
00:00. "İnter" (İtaliya) - "Liverpul" (İngiltərə) – 0:1
00:00. "Monako" (Fransa) - "Qalatasaray" (İtaliya) – 1:0
00:00. PSV (Niderland) - "Atletiko" (İspaniya) 2:3
00:00. "Yunion" (Belçika) - "Marsel" (Fransa) – 2:3
00:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Slaviya" (Çexiya) – 3:0.
Qeyd edək ki, VI turun digər oyunları bu gün baş tutacaq.