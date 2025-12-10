İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" səfərdə uduzub, "Liverpul" qalib gəlib

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 02:01
    UEFA Çempionlar Liqası: Qalatasaray səfərdə uduzub, Liverpul qalib gəlib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VI turun oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.

    Türkiyənin "Qalatasaray" klubu Fransa təmsilçisi "Monako"nun qonağı olub. Qarşılaşma meydan sahiblərinin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb – 1:0.

    Günün maraqla gözlənilən qarşılaşmalarından biri də İtaliyada baş tutub. "İnter" doğma azarkeşləri önündə İngiltərənin "Liverpul" komandasını qəbul edib. Oyunda qonaqlar üstün olublar: 1:0.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi, VI tur

    9 dekabr

    19:30. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) – 0:1

    21:45. "Bavariya" (Almaniya) - "Sportinq" (Portuqaliya) – 3:1

    00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə) – 2:1

    00:00. "Barselona" (İspaniya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) – 2:1

    00:00. "İnter" (İtaliya) - "Liverpul" (İngiltərə) – 0:1

    00:00. "Monako" (Fransa) - "Qalatasaray" (İtaliya) – 1:0

    00:00. PSV (Niderland) - "Atletiko" (İspaniya) 2:3

    00:00. "Yunion" (Belçika) - "Marsel" (Fransa) – 2:3

    00:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Slaviya" (Çexiya) – 3:0.

    Qeyd edək ki, VI turun digər oyunları bu gün baş tutacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası "Qalatasaray" "Liverpul"
    Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Son xəbərlər

    03:06

    ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    02:41
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkan

    Daxili siyasət
    02:11

    Heydər Əliyev Fondu və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına xeyriyyə Fondu anlaşma memorandumu imzalayıb

    Sosial müdafiə
    02:01

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" səfərdə uduzub, "Liverpul" qalib gəlib

    Futbol
    01:47

    Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    01:39

    KİV: Üsyançıların qabaqcıl dəstələri Konqonun Uvira şəhərinə daxil olub

    Digər ölkələr
    01:13

    Paşinyan: İrəvan və Ankara münasibətlərin normallaşdırılması üçün əlaqələri intensivləşdiriblər

    Region
    00:43

    Ukrayna sülh planı ilə bağlı ABŞ-yə üç sənəd təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    00:25

    Paşinyan: "Tramp marşrutu" Orta Dəhlizin vacib tərkib hissəsinə çevrilə bilər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti