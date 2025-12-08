İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 18:43
    İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub

    Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə təkbətək görüşü olub.

    Bu barədə "Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir.

    İlham Əliyev Slovakiya Peter Pelleqrini
    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Словакии в формате один на один
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with President of Slovakia

