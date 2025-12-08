İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub
Xarici siyasət
- 08 dekabr, 2025
- 18:43
Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə təkbətək görüşü olub.
Bu barədə "Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir.
