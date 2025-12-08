Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку стартовал Фестиваль культуры ОИС

    В Баку состоялась церемония открытия "Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя-2025".

    Как сообщает Report, на мероприятии, организованном Министерством культуры и Организацией исламского сотрудничества (ОИС) при партнерстве Фонда Гейдара Алиева, состоялся показ специального видеоролика, посвященного культурному наследию исламского мира.

    После официальной части гостям была представлена концептуальная визуальная композиция, построенная на изречении известного персидского поэта-суфия XIII века Джалаледдина Руми "Выйди из орбиты времени и войди в орбиту любви". Иллюстративная часть проекта представлена на основе произведений художницы Лейлы Алиевой. Автор визуальной концепции - заслуженная артистка, основательница Atesh Hub Сабина Шихлинская, музыкальное оформление - Орхан Агаев (DJ Pancho).

    Продолжением художественной программы стал азербайджанский народный танец "Яйлыг" в сопровождении Ибрагима Бабаева (тар), Парвиза Мамедова (фортепиано) и Вафадара Рамиза (ударные).

    Финальным аккордом церемонии стало исполнение композиции "Шуша" азербайджанского композитора Кюбры Керимли. Музыкальное произведение исполнила певица Aisel (Айсель Мамедова) в сопровождении исполнителя на балабане Фагана Алескерли.

    По завершении официальной части организаторы и почетные гости посетили выставочные стенды.

    Фестиваль продлится до 11 декабря.

    ОИС исламская культура Фонд Гейдара Алиева Лейла Алиева Шуша
    Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalının açılışı olub
    OIC Cultural Fest opens in Baku
