Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Зеленский: Украина и ЕС доработают проект мирного плана до вечера вторника

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 22:40
    Зеленский: Украина и ЕС доработают проект мирного плана до вечера вторника

    Советники по безопасности Украины и стран Европы доработают согласованный в Майами проект мирного плана до вечера вторника для отправки в США.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

    "Советники по безопасности европейцев и Украины будут работать над последней версией плана, которую привез (глава СНБО Рустем - ред.) Умеров. Я думаю, завтра план будет готов. Вечером где-то так. Мы еще раз его просмотрим и отправим в США", – сказал он.

    Ранее Зеленский отметил, что план по окончанию войны был сокращен до 20 пунктов, из него были убраны пункты, противоречащие интересам Украины, однако пока не был найден компромисс по вопросу территорий.

    "Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден", - отметил он.

    Владимир Зеленский российско-украинская война план по Украине США
    Zelenski: Ukrayna və Aİ sabah axşama qədər sülh planının layihəsini yekunlaşdıracaqlar
    Elvis

    Последние новости

    23:08

    В Кот-д'Ивуаре Уаттара вступил в должность президента на четвертый срок

    Другие страны
    22:49

    Посол Азербайджана в Грузии обсудил с дипломатами США региональное сотрудничество

    В регионе
    22:46

    СМИ: США поддержало план Ирака по передаче доли "Лукойла" американской компании

    Другие страны
    22:40

    Зеленский: Украина и ЕС доработают проект мирного плана до вечера вторника

    Другие страны
    22:31

    Луис Суарес не планирует продлевать контракт с "Интер Майами"

    Футбол
    22:27

    Гутерриш назначил нового заместителя своему спецпосланнику по Сирии

    Другие страны
    22:23
    Фото

    Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в Братиславе

    Внешняя политика
    22:15

    В Японии из-за землетрясения пострадали семь человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:12

    Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Нефтчи" в матче 14-го тура

    Футбол
    Лента новостей