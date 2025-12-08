Зеленский: Украина и ЕС доработают проект мирного плана до вечера вторника

Советники по безопасности Украины и стран Европы доработают согласованный в Майами проект мирного плана до вечера вторника для отправки в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

"Советники по безопасности европейцев и Украины будут работать над последней версией плана, которую привез (глава СНБО Рустем - ред.) Умеров. Я думаю, завтра план будет готов. Вечером где-то так. Мы еще раз его просмотрим и отправим в США", – сказал он.

Ранее Зеленский отметил, что план по окончанию войны был сокращен до 20 пунктов, из него были убраны пункты, противоречащие интересам Украины, однако пока не был найден компромисс по вопросу территорий.

"Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден", - отметил он.