    В Кот-д'Ивуаре Уаттара вступил в должность президента на четвертый срок

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 23:08
    В Кот-д'Ивуаре Уаттара вступил в должность президента на четвертый срок

    Алассан Уаттара принес в понедельник присягу президента Кот-д'Ивуара и вступил в должность главы государства на четвертый срок.

    Как передает Report, прямую трансляцию торжественной церемонии инаугурации, которая прошла в президентском дворце в Абиджане, вел новостной портал 7 Info.

    "Перед суверенным народом Кот-д"Ивуара торжественно клянусь уважать и добросовестно защищать конституцию, олицетворять национальное единство и добросовестно исполнять свои должностные обязанности в интересах нации", - сказал он.

    Уаттара сообщил, что в течение его нынешнего пятилетнего срока во властных структурах страны произойдет смена поколений. Он также заявил, что приложит все усилия к тому, чтобы создать в стране инновационную экономику.

    Президентские выборы в Кот-д'Ивуаре состоялись 25 октября с участием пяти кандидатов. 83-летний Уаттара победил в первом туре с поддержкой избирателей в 89,77%.

    Кот-д'Ивуар президент четвертый срок
    Лента новостей