Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Посол Азербайджана в Грузии обсудил с дипломатами США региональное сотрудничество

    В регионе
    • 08 декабря, 2025
    • 22:49
    Посол Азербайджана в Грузии обсудил с дипломатами США региональное сотрудничество

    Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провел встречу с заместителем главы дипломатической миссии США Аланом С. Пёрселом и руководителем отдела по экономическим вопросам посольства Дианой Коста.

    Как сообщает местное бюро Report, на встрече Ф.Гулиев рассказал о многостороннем развитии азербайджано-грузинских отношений, инвестиционных проектах наших компаний в Грузии, реализованных и перспективных экономических инициативах.

    Дипломат отметил, что региональные проекты, реализуемые с участием двух стран, вносят важный вклад в благосостояние и безопасность Южного Кавказа.

    Ф.Гулиев в ходе встречи подчеркнул, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США 7-8 августа текущего года придал серьезный импульс продолжающемуся мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Дипломат также рассказал о динамике развития азербайджано-американских отношений.

    Стороны обменялись мнениями о мирном процессе между Баку и Ереваном и о положительном влиянии открытия коммуникаций в регионе на потенциал Среднего коридора.

    Алан С. Пёрсел и Диана Коста отметили важность региональных экономических проектов, реализуемых Азербайджаном.

    посольство Азербайджана Грузия США Средний коридор
    Azərbaycan səfiri ABŞ-nin Gürcüstandakı diplomatları ilə regional əməkdaşlığı müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    23:08

    В Кот-д'Ивуаре Уаттара вступил в должность президента на четвертый срок

    Другие страны
    22:49

    Посол Азербайджана в Грузии обсудил с дипломатами США региональное сотрудничество

    В регионе
    22:46

    СМИ: США поддержало план Ирака по передаче доли "Лукойла" американской компании

    Другие страны
    22:40

    Зеленский: Украина и ЕС доработают проект мирного плана до вечера вторника

    Другие страны
    22:31

    Луис Суарес не планирует продлевать контракт с "Интер Майами"

    Футбол
    22:27

    Гутерриш назначил нового заместителя своему спецпосланнику по Сирии

    Другие страны
    22:23
    Фото

    Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в Братиславе

    Внешняя политика
    22:15

    В Японии из-за землетрясения пострадали семь человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:12

    Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Нефтчи" в матче 14-го тура

    Футбол
    Лента новостей