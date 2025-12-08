Посол Азербайджана в Грузии обсудил с дипломатами США региональное сотрудничество

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провел встречу с заместителем главы дипломатической миссии США Аланом С. Пёрселом и руководителем отдела по экономическим вопросам посольства Дианой Коста.

Как сообщает местное бюро Report, на встрече Ф.Гулиев рассказал о многостороннем развитии азербайджано-грузинских отношений, инвестиционных проектах наших компаний в Грузии, реализованных и перспективных экономических инициативах.

Дипломат отметил, что региональные проекты, реализуемые с участием двух стран, вносят важный вклад в благосостояние и безопасность Южного Кавказа.

Ф.Гулиев в ходе встречи подчеркнул, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США 7-8 августа текущего года придал серьезный импульс продолжающемуся мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Дипломат также рассказал о динамике развития азербайджано-американских отношений.

Стороны обменялись мнениями о мирном процессе между Баку и Ереваном и о положительном влиянии открытия коммуникаций в регионе на потенциал Среднего коридора.

Алан С. Пёрсел и Диана Коста отметили важность региональных экономических проектов, реализуемых Азербайджаном.