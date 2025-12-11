Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы совместной деятельности в сфере авиации, железнодорожного транспорта, искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности, а также развития человеческого капитала в области цифровых знаний и навыков.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра Самира Мамедова с торговым представителем Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лордом Джоном Олдердайсом, находящимся с визитом в нашей.

Торговому представителю была предоставлена ​​подробная информация об инвестициях в транспортно-коммуникационную инфраструктуру страны, и реализованных проектах за последние 20 лет.

Отмечено, что в результате активного сотрудничества Азербайджана с Центральной Азией, а также с другими странами, расположенными вдоль Среднего коридора, объем перевозок по этому коридору за последние годы увеличился в несколько раз.

На встрече также была представлена ​​информация о работе по строительству Зангезурского коридора, отмечено, что проект будет способствовать диверсификации региональных коммуникаций, а также поддерживать устойчивый мир и процветание в регионе.