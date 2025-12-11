Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    ИКТ
    • 11 декабря, 2025
    • 18:10
    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы совместной деятельности в сфере авиации, железнодорожного транспорта, искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности, а также развития человеческого капитала в области цифровых знаний и навыков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра Самира Мамедова с торговым представителем Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лордом Джоном Олдердайсом, находящимся с визитом в нашей.

    Торговому представителю была предоставлена ​​подробная информация об инвестициях в транспортно-коммуникационную инфраструктуру страны, и реализованных проектах за последние 20 лет.

    Отмечено, что в результате активного сотрудничества Азербайджана с Центральной Азией, а также с другими странами, расположенными вдоль Среднего коридора, объем перевозок по этому коридору за последние годы увеличился в несколько раз.

    На встрече также была представлена ​​информация о работе по строительству Зангезурского коридора, отмечено, что проект будет способствовать диверсификации региональных коммуникаций, а также поддерживать устойчивый мир и процветание в регионе.

    Азербайджан Великобритания сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan və Böyük Britaniya süni intellekt üzrə birgə fəaliyyəti müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    18:16
    Фото

    Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    ИКТ
    18:07

    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Социальная защита
    18:05
    Фото

    Султан Гаджиев обсудил с премьером Кении двусторонние отношения

    Внешняя политика
    17:54
    Фото

    Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центра

    Здоровье
    17:46

    ЕК настаивает на активации статьи 122 ДФЕС для бессрочной заморозки российских активов в Европе

    Другие страны
    17:44

    В Калькутте откроют 21-метровую статую в честь Месси

    Футбол
    17:44

    Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Парагваем по вступлению к ВТО

    В регионе
    Лента новостей