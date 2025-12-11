Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центра

    Здоровье
    • 11 декабря, 2025
    • 17:54
    Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центра

    Представители медиа ознакомились с инфраструктурой, современными медицинскими возможностями и работой системы обязательного медстрахования в Хазарском медицинском центре.

    Как сообщает Report, визит был организован TƏBİB и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

    Руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова отметила, что в текущем году реализуется проект "Единый сайт больниц". В его рамках создаются официальные интернет-страницы 20 медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB.

    Руководитель департамента маркетинга и общественных связей Госагентства Айнура Ахмедова подчеркнула, что внедрение системы ОМС значительно повысило качество медицинских услуг в Хазарском медцентре.

    Глава департамента развития медицинских услуг TƏBİB Ягут Гараева представила информацию о проектах и новых медицинских услугах, внедренных в центре.

    Участникам медиатура также представили работу поликлинического, радиологического, лабораторного отделений и службы скорой медицинской помощи. Представители СМИ прошли медицинские обследования. Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов.

