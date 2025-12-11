В Калькутте откроют 21-метровую статую в честь Месси
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси 13 декабря посетит Калькутту (Индия), где пройдет открытие статуи, посвященной ему. Высота памятника составляет 21 метр.
Как передает Report, об этом сообщает BBC.
Монумент представляет собой фигуру Месси, который держит в руках Кубок мира. Этот трофей сборная Аргентины завоевала в 2022 году. Статуя создавалась в течение 45 дней при помощи 27 человек.
Сообщается, что болельщики смогут посетить фан-зону, где находится полноразмерная скульптура Месси, восседающего на троне в зале с копиями его трофеев. Также был воссоздан его дом в Майами.
