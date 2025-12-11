ЕК настаивает на активации статьи 122 ДФЕС для бессрочной заморозки российских активов в Европе

Решение о бессрочной заморозке российских активов в Европе в размере 210 млрд евро может быть принято квалифицированным большинством, и правовой основой для этого является статья 122 Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС).

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕС Паула Пиньо.

"Обсуждения со странами ЕС по поводу предоставления Украине финансирования в виде репарационного кредита продолжаются с целью согласовать как можно больше элементов представленного Еврокомиссией предложения, добиться максимального прогресса по различным элементам пакета, чтобы на следующей неделе Европейский совет мог найти решение", - сказала она.

Согласно Договору ЕС, 15 стран блока, представляющие 65% его населения, могут на неопределенный срок заморозить активы РФ.

В настоящее время санкции в отношении замороженных российских активов должны продлеваться каждые шесть месяцев единогласным решением членов ЕС.

Представитель ЕС Балаш Уйвари, комментируя ситуацию вокруг этого вопроса, отметил, что за последние пять лет ЕС часто сталкивался с непредвиденными кризисами, которые влекли за собой экономические последствия.

"В этом случае и используется эта статья Договора ЕС (статья 122 - ред.). Сейчас можно с уверенностью утверждать, что необоснованная агрессия России против Украины оказывает влияние не только на Украину, но и на более широкую экономическую ситуацию в Европе. А это значит, что применение статьи 122 оправдано, так как позволяет Евросоюзу привлекать ресурсы, которые могут помочь ему выйти из сложной экономической ситуации", - отметил он.

Уйвари добавил, что если бы не было российско-украинской войны, без всех этих расходов на оборону и помощь Украине, экономическая ситуация в Европе была бы значительно лучше.

Следует отметить, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вновь резко раскритиковал намерение ЕС прибегнуть к данной статье, заявив, что правовой основы для этого нет, так как союз не находится в состоянии войны с РФ.

"Есть также много юридических возражений относительно законности такой операции. Эта статья касается чрезвычайного положения. Где чрезвычайная ситуация? Чрезвычайная ситуация есть в Украине. Но Украина не входит в Европейский союз",- сказал Де Вевер, настаивая, что это санкция (в отношении РФ - ред.), а значит требует единогласного одобрения со стороны стран ЕС.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард накануне заявила, что "последние предложения ЕК наиболее близки к тому", чтобы оценить их как соответствующие международному праву. Она также отметила, что в таком виде они не будут восприниматься как конфискация (российских активов - ред.), а значит не приведут к оттоку инвестиций из ЕС из-за потери доверия.

Более того, Евростат дал разъяснения казначействам стран ЕС, что финансовые гарантии, которые они предоставят под репарационный кредит для Украины, не приведут к увеличению их долговое бремя, так как они носят "условный характер". Ответственность за эти гарантии будет нести Еврокомиссия.