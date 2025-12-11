Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Султан Гаджиев обсудил с премьером Кении двусторонние отношения

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 18:05
    Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев встретился с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам диаспоры этой страны Мусалией Мудавади.

    Как сообщили Report в посольстве, на встрече было выражено удовлетворение динамикой развития отношений между двумя странами в текущем году и отмечено, что интенсивные визиты высокого уровня, состоявшиеся в течение года, стали важным вкладом в укрепление сотрудничества в двусторонних и многосторонних сферах.

    Гаджиев упомянул результаты, достигнутые в текущем году в сферах энергетики, ИКТ, судебно-правовой системы, межпарламентских связей, пенитенциарной службы и образования. Он также отметил, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Университетом АДА и Академией внешней службы Министерства иностранных дел и по делам диаспоры Кении, создает новые возможности для расширения партнерства между органами дипломатической службы.

    В ходе встречи было отмечено, что образовательные стипендии, предоставляемые кенийской молодежи в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева", а также гуманитарная помощь школам и больницам в Кении со стороны Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанского агентства помощи международному развитию оказывают большое влияние на укрепление дружественных отношений между народами.

