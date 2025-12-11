Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

Коллегия Министерства труда и социальной защиты населения утвердила нормы рабочего времени и производственный календарь на 2026 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​министерство.

В норме рабочего времени на 2026 год указывается, что согласно Трудовому кодексу (ТК) и постановлению Кабинета министров "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2026 год" от 2 декабря 2025 года № 362, следующие дни в 2026 году не считаются рабочими:

1, 2 января – Новый год;

20 января – День всенародной скорби;

8 марта – Женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта – праздник Новруз;

20, 21 марта – праздник Рамазан;

9 мая – День Победы над фашизмом;

27, 28 мая – праздник Гурбан;

28 мая – День независимости;

15 июня – День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня – День Вооруженных Сил Азербайджана;

8 ноября – День Победы;

9 ноября – День Государственного Флага Азербайджана;

31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира.

В соответствии с ТК и постановлением Кабинета министров, в 2026 году при пятидневной рабочей неделе 9, 25, 26, 27 и 30 марта, 11, 29 мая, 10 ноября, а при шестидневной рабочей неделе 25, 26 марта, 29 мая и 10 ноября являются выходными днями.

В феврале 2026 года 28 календарных дней, а в году 365 календарных дней.