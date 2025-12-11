Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Социальная защита
    • 11 декабря, 2025
    • 18:07
    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Коллегия Министерства труда и социальной защиты населения утвердила нормы рабочего времени и производственный календарь на 2026 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​министерство.

    В норме рабочего времени на 2026 год указывается, что согласно Трудовому кодексу (ТК) и постановлению Кабинета министров "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2026 год" от 2 декабря 2025 года № 362, следующие дни в 2026 году не считаются рабочими:

    1, 2 января – Новый год;

    20 января – День всенародной скорби;

    8 марта – Женский день;

    20, 21, 22, 23, 24 марта – праздник Новруз;

    20, 21 марта – праздник Рамазан;

    9 мая – День Победы над фашизмом;

    27, 28 мая – праздник Гурбан;

    28 мая – День независимости;

    15 июня – День национального спасения азербайджанского народа;

    26 июня – День Вооруженных Сил Азербайджана;

    8 ноября – День Победы;

    9 ноября – День Государственного Флага Азербайджана;

    31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира.

    В соответствии с ТК и постановлением Кабинета министров, в 2026 году при пятидневной рабочей неделе 9, 25, 26, 27 и 30 марта, 11, 29 мая, 10 ноября, а при шестидневной рабочей неделе 25, 26 марта, 29 мая и 10 ноября являются выходными днями.

    В феврале 2026 года 28 календарных дней, а в году 365 календарных дней.

    Кабинет министров праздники нерабочие дни календарь
    Azərbaycanda gələn ilin qeyri-iş günləri elan edilib
    Elvis

    Последние новости

    18:16
    Фото

    Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    ИКТ
    18:07

    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Социальная защита
    18:05
    Фото

    Султан Гаджиев обсудил с премьером Кении двусторонние отношения

    Внешняя политика
    17:54
    Фото

    Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центра

    Здоровье
    17:46

    ЕК настаивает на активации статьи 122 ДФЕС для бессрочной заморозки российских активов в Европе

    Другие страны
    17:44

    В Калькутте откроют 21-метровую статую в честь Месси

    Футбол
    17:44

    Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Парагваем по вступлению к ВТО

    В регионе
    Лента новостей