    Луис Суарес не планирует продлевать контракт с "Интер Майами"

    Футбол
    08 декабря, 2025
    22:31
    Луис Суарес не планирует продлевать контракт с Интер Майами

    Нападающий американского "Интер Майами" Луис Суарес не намерен продлевать контракт с клубом.

    Как передает Report, об этом сообщает издание TyC Sports.

    Футболист рассматривает возможность возвращения в "Насьональ", клуб, где он развивался как игрок и выступал недолгое время в 2022 году. Потеряв место в стартовом составе при Хавьере Маскерано, 38-летний нападающий, как ожидается, не будет продлевать свой контракт, срок действия которого истекает в конце года.

    Луис Суарес перешел в "Интер Майами" в 2024 году. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 32 матча в чемпионате МЛС, в которых забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач.

    Luis Suares "İnter Mayami" ilə müqaviləsinin müddətini yeniləməyi düşünmür
