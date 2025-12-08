Луис Суарес не планирует продлевать контракт с "Интер Майами"
Футбол
- 08 декабря, 2025
- 22:31
Нападающий американского "Интер Майами" Луис Суарес не намерен продлевать контракт с клубом.
Как передает Report, об этом сообщает издание TyC Sports.
Футболист рассматривает возможность возвращения в "Насьональ", клуб, где он развивался как игрок и выступал недолгое время в 2022 году. Потеряв место в стартовом составе при Хавьере Маскерано, 38-летний нападающий, как ожидается, не будет продлевать свой контракт, срок действия которого истекает в конце года.
Луис Суарес перешел в "Интер Майами" в 2024 году. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 32 матча в чемпионате МЛС, в которых забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач.
Луис Суарес не планирует продлевать контракт с "Интер Майами"
