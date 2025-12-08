Luis Suares "İnter Mayami" ilə müqaviləsinin müddətini yeniləməyi düşünmür
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 21:30
ABŞ təmsilçisi "İnter Mayami"nin hücumçusu Luis Suares klubu ilə müqaviləsinin müddətini yeniləməyi düşünmür.
"Report" "TyC Sports"-a istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı uruqvaylı futbolçu karyerasında ilk dəfə çıxış etdiyi ölkəsinin "Nasional" komandasına qayıtmağı planlaşdırır.
"İnter Mayami" və Luis Suares arasında mövcud sözləşmə 2025-ci ilin sonuna kimi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Suarez 2024-cü ildə "İnter Mayami"yə keçib. Bu mövsüm o, klubda 32 oyuna çıxıb 10 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.
