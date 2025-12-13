WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Azərbaycan ABŞ ilə enerji sahəsində potensial əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    • 13 dekabr, 2025
    • 09:26
    Azərbaycan və ABŞ potensial sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarına dair müzakirələr aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    Müzakirələr P.Şahbazovun ABŞ-yə səfəri çərçivəsində ABŞ ticarət nazirinin köməkçisi və Xarici Ticarət Xidmətinin baş direktoru Devid L. Foqel ilə görüşdə olub.

    "Azərbaycanın geniş və şaxələndirilmiş regional enerji təchizatı planları və layihələrinin icrasında, həmçinin potensial sahələrdə ABŞ şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarına dair müzakirələr apardıq", - deyə nazir qeyd edib.

    Pərviz Şahbazov Azərbaycan ABŞ enerji Devid L. Foqel

