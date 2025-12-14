WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, dekabrın 15-də Abşeron yarımadasında yağıntılı və küləkli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişsizdir.

    Погода на Абшероне завтра будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

