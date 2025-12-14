Погода на Абшероне завтра будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 15 декабря на Абшероне ожидаются осадки и сильный ветер, что в целом неблагоприятно для метеочувствительных людей.