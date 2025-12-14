WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Bəqayi: Belarus Prezidenti yaxın günlərdə İran xarici işlər nazirini qəbul edəcək

    Region
    • 14 dekabr, 2025
    • 13:27
    Bəqayi: Belarus Prezidenti yaxın günlərdə İran xarici işlər nazirini qəbul edəcək

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Belarusa səfəri çərçivəsində bu ölkənin prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmayıl Bəqayi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Əraqçinin Belarusun xarici işlər naziri Maksim Rıjenkov və yüksək vəzifəli rəsmilərlə də görüşləri nəzərdə tutulub.

    "Yaxın iki-üç gün ərzində nazir Rusiya və Belarusa səfər edəcək. Rusiyada xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşlə yanaşı, Dövlət Dumasının nümayəndələri ilə də görüşlər planlaşdırılıb", – Bəqayi mətbuat konfransında deyib.

    Abbas Əraqçi Lukaşenko gorus
    Багаи: Президент Беларуси примет на днях главу МИД Ирана

    Son xəbərlər

    13:59

    Qəzzanın mərkəzində HƏMAS-ın yüksək rütbəli zabiti güllələnib

    Digər ölkələr
    13:52
    Video

    Sidneydə hücumçulardan biri yerli sakin tərəfindən tərk-silah edilib

    Digər ölkələr
    13:49
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    13:35

    KİV: Sidneydəki çimərlikdə atışma zamanı on nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:27

    Bəqayi: Belarus Prezidenti yaxın günlərdə İran xarici işlər nazirini qəbul edəcək

    Region
    13:20

    Robert Levandovskinin "Osasuna" ilə matçda meydana çıxmamasının səbəbi müəyyənləşib

    Futbol
    13:06

    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    12:58

    Qobustanda yolların buz bağlaması səbəbindən zəncirvari qəza baş verib

    Hadisə
    12:53

    SCMP: Honkonqdakı yanğında dəyən zərərin miqdarı 642 milyon dollar təşkil edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti