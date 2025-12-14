Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Багаи: Президент Беларуси примет на днях главу МИД Ирана

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в рамках своего визита в Беларусь планирует встретиться с президентом Александром Лукашенко.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    По его словам, также запланированы встречи Арагчи с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым и чиновниками высокого ранга.

    "В ближайшие два-три дня министр посетит Россию и Беларусь. В РФ помимо встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым запланированы также встречи с представителями Думы", - сказал Багаи на пресс-конференции.

    Bəqayi: Belarus Prezidenti yaxın günlərdə İran xarici işlər nazirini qəbul edəcək
    Лента новостей