Багаи: Президент Беларуси примет на днях главу МИД Ирана
- 14 декабря, 2025
- 12:53
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в рамках своего визита в Беларусь планирует встретиться с президентом Александром Лукашенко.
Как передает Report, об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
По его словам, также запланированы встречи Арагчи с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым и чиновниками высокого ранга.
"В ближайшие два-три дня министр посетит Россию и Беларусь. В РФ помимо встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым запланированы также встречи с представителями Думы", - сказал Багаи на пресс-конференции.
