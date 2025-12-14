Багаи: Президент Беларуси примет на днях главу МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в рамках своего визита в Беларусь планирует встретиться с президентом Александром Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

По его словам, также запланированы встречи Арагчи с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым и чиновниками высокого ранга.

"В ближайшие два-три дня министр посетит Россию и Беларусь. В РФ помимо встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым запланированы также встречи с представителями Думы", - сказал Багаи на пресс-конференции.