Sidneydə hücumçulardan biri yerli sakin tərəfindən tərk-silah edilib
Digər ölkələr
- 14 dekabr, 2025
- 13:52
Sidney çimərliyində atəş açanlardan birini dinc sakin zərərsizləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Kadrlarda orta yaşlı bir kişinin cinayətkara xəlvətcə yaxınlaşaraq onun atəş açdığı tüfəngi əlindən aldığı görünür.
"NewsWire" nəşrinin məlumatına əsasən, insident nəticəsində azı 10 nəfər ölüb. Həlak olanlar arasında uşaqlar və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı da var.
