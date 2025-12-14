WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Sidneydə hücumçulardan biri yerli sakin tərəfindən tərk-silah edilib

    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 13:52
    Sidneydə hücumçulardan biri yerli sakin tərəfindən tərk-silah edilib

    Sidney çimərliyində atəş açanlardan birini dinc sakin zərərsizləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

    Kadrlarda orta yaşlı bir kişinin cinayətkara xəlvətcə yaxınlaşaraq onun atəş açdığı tüfəngi əlindən aldığı görünür.

    "NewsWire" nəşrinin məlumatına əsasən, insident nəticəsində azı 10 nəfər ölüb. Həlak olanlar arasında uşaqlar və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı da var.

    sidney Bondi Zərərsizləşdirmə
    Video
    Одного из нападавших в Сиднее смог разоружить местный житель

    Son xəbərlər

    13:59

    Qəzzanın mərkəzində HƏMAS-ın yüksək rütbəli zabiti güllələnib

    Digər ölkələr
    13:52
    Video

    Sidneydə hücumçulardan biri yerli sakin tərəfindən tərk-silah edilib

    Digər ölkələr
    13:49
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    13:35

    KİV: Sidneydəki çimərlikdə atışma zamanı on nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:27

    Bəqayi: Belarus Prezidenti yaxın günlərdə İran xarici işlər nazirini qəbul edəcək

    Region
    13:20

    Robert Levandovskinin "Osasuna" ilə matçda meydana çıxmamasının səbəbi müəyyənləşib

    Futbol
    13:06

    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    12:58

    Qobustanda yolların buz bağlaması səbəbindən zəncirvari qəza baş verib

    Hadisə
    12:53

    SCMP: Honkonqdakı yanğında dəyən zərərin miqdarı 642 milyon dollar təşkil edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti