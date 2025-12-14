Одного из нападавших в Сиднее смог разоружить местный житель

Одного из нападавших на пляже в Сиднее смог нейтрализовать безоружный прохожий.

Как передает Report, соответствующая запись была размещена в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина средних лет подбегает сзади к злоумышленнику и отбирает у него винтовку, из которой тот вел стрельбу.

По данным издания NewsWire, в результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек, включая детей и правоохранителей.