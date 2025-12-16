Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Италия планирует вложить 2,4 млрд евро в обновление фрегатов

    Италия планирует вложить 2,4 млрд евро в обновление фрегатов

    Правительство Италии обратилось к парламенту страны с просьбой одобрить инвестиции в размере 2,4 млрд евро ( $2,82 млрд) на ближайшие 15 лет для обслуживания и модернизации флота фрегатов.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на парламентский документ.

    Агентство отмечает, что это решение связано с планами постепенного увеличения расходов на оборону для достижения более высоких целевых показателей НАТО, после того как альянс согласовал требование США о повышении ежегодного оборонного бюджета до 5% ВВП.

    Программа до 2039 года предусматривает "поддержание боеготовности и логистической поддержки", а также так называемое "среднесрочное обновление" фрегатов типа FREMM.

    Документ подчеркивает важность сохранения способности Италии эффективно контролировать морские районы национального интереса.

    Фрегаты FREMM - это многоцелевые боевые корабли, совместно разработанные итальянской Fincantieri и французской Naval Group. В прошлом году совместное предприятие вместе с оборонной группой Leonardo получило контракт на строительство двух фрегатов для Италии стоимостью около 1,5 млрд евро.

