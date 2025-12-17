Омер Болат: Подрядные компании из Турции выполнили в Азербайджане работ на $21 млрд
- 17 декабря, 2025
- 13:57
Взаимный товарооборот между Турцией и Азербайджаном по итогам 2024 года достиг порядка $8 млрд.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат журналистам после встречи с председателем Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) Гусейном Бююкфыратом.
По его словам, целью II Азербайджано-Турецкого инвестиционного форума, который пройдет в Баку (на следующей неделе - ред.), является создание возможностей для взаимодействия между бизнесменами, обсуждение инвестиционных проектов и определение сфер, в которых можно увеличить торговлю: "Инвесторы из Турции до сегодняшнего дня вложили в Азербайджан инвестиции на сумму $17 млрд. В то же время Азербайджан инвестировал в Турцию более $21 млрд".
Министр отметил, что данное мероприятие организуется для увеличения взаимных инвестиций.
Болат добавил, что турецкие подрядные компании активно участвуют в строительных проектах в Азербайджане: "Турецкие подрядчики до сих выполнили строительные работы на $21 млрд в рамках 585 проектов".
Напомним, что президенты Азербайджана и Турции поставили задачу увеличить взаимный товарооборот до $15 млрд в год.