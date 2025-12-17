Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Абу-Даби

    • 17 декабря, 2025
    • 13:39
    Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Абу-Даби

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна находится с визитом в этой стране.

    Как сообщает Report, 17 декабря в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил главу нашего государства за участие в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира "Игры будущего 2025", проходящего в Абу-Даби.

    Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил за приглашение и поздравил с высоким уровнем организации этого мероприятия в Объединенных Арабских Эмиратах.

    В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве двусторонних отношений между Азербайджаном и ОАЭ во всех областях, в том числе в политической, экономической, энергетической сферах, включая возобновляемую энергетику, в культурном, гуманитарном и других направлениях.

    С удовлетворением были отмечены визиты главы нашего государства в ОАЭ и президента ОАЭ в Азербайджан, была затронута роль всех этих и других взаимных визитов на различных уровнях в развитии двусторонних отношений.

    В ходе встречи президенты Азербайджана и ОАЭ провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

    Затем президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приняли участие в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира "Игры будущего 2025".

    "Игры будущего" - это глобальный спортивный турнир, который планируется проводить ежегодно. Турнир проводится в два этапа. На первом этапе спортсмены соревнуются в физических видах спорта, на втором - проверяются навыки спортсменов в цифровых играх. В турнире, организованном под девизом "Люди следующего поколения. Сыграй в свое будущее", спортсмены из разных стран будут состязаться в общей сложности в 11 видах спорта. В прошлом году ОАЭ завоевала право на проведение турнира "Игры будущего" 2025 года, победив среди 9 претендентов.

    Затем от имени президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна был дан обед в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

