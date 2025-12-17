Фон дер Ляйен: Европе следует полагаться только на себя

Современные реалии требуют от Европы способности самостоятельно обеспечивать свою безопасность и полагаться только на себя.

Как сообщает европейское бюро Report, с таких слов начала свое выступление в Европарламенте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, мир стал более опасным, миром конфликтов и жесткой конкуренции, прежний миропорядок в прошлом, и времени на ностальгию больше нет.

"Мы, европейцы, не можем позволить, чтобы мировоззрение других определяло наше. Нас не должно шокировать то, что говорят о Европе. Но хочу подчеркнуть: это не первый раз, когда представления о Европе оказываются устаревшими", - заявила фон дер Ляйен.

