Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Фон дер Ляйен: Европе следует полагаться только на себя

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 13:44
    Фон дер Ляйен: Европе следует полагаться только на себя

    Современные реалии требуют от Европы способности самостоятельно обеспечивать свою безопасность и полагаться только на себя.

    Как сообщает европейское бюро Report, с таких слов начала свое выступление в Европарламенте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, мир стал более опасным, миром конфликтов и жесткой конкуренции, прежний миропорядок в прошлом, и времени на ностальгию больше нет.

    "Мы, европейцы, не можем позволить, чтобы мировоззрение других определяло наше. Нас не должно шокировать то, что говорят о Европе. Но хочу подчеркнуть: это не первый раз, когда представления о Европе оказываются устаревшими", - заявила фон дер Ляйен.

    Новость дополняется

    Последние новости

    14:01

    В Азербайджане у членов организованной группы изъято 47 кг наркотиков

    Происшествия
    13:57

    Омер Болат: Подрядные компании из Турции выполнили в Азербайджане работ на $21 млрд

    Бизнес
    13:49

    Азербайджан разрабатывает собственную альтернативу SWIFT

    Финансы
    13:44

    Фон дер Ляйен: Европе следует полагаться только на себя

    Другие страны
    13:39
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Абу-Даби

    Внешняя политика
    13:23

    Вице-премьер РФ прибыл в Армению

    В регионе
    13:23

    Сербия не будет участвовать в саммите "ЕС-Западные Балканы"

    Другие страны
    13:21

    Официальный представитель АФФА принимает участие в пленарном заседании ФИФА

    Футбол
    13:20

    ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО

    Финансы
    Лента новостей