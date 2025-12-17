Азербайджан разрабатывает собственную альтернативу SWIFT

В Азербайджане ведутся работы по созданию альтернативного механизма системе SWIFT, что предоставит стране более быстрые и экономичные возможности денежных переводов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации Финтех Азербайджана (AzFina) Эдгар Абдуллаев.

По его словам, финтех-экосистема Азербайджана также сформировала достаточно развитые возможности для компаний с лицензией электронных денег (e-money) в области приема клиентов (onboarding) и международных денежных переводов через API-интерфейсы.

Абдуллаев коснулся также идей относительно криптовалют и IPO (публичного предложения акций).

"Эти инициативы могут повлиять на рынок капитала Азербайджана, предоставив клиентам возможность проводить операции с криптовалютой. Однако в первую очередь необходимо полностью сформировать механизмы KYC (идентификации клиентов) и AML (борьбы с отмыванием денег) для криптовалют", - отметил он.