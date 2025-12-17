Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан разрабатывает собственную альтернативу SWIFT

    Финансы
    • 17 декабря, 2025
    • 13:49
    Азербайджан разрабатывает собственную альтернативу SWIFT

    В Азербайджане ведутся работы по созданию альтернативного механизма системе SWIFT, что предоставит стране более быстрые и экономичные возможности денежных переводов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации Финтех Азербайджана (AzFina) Эдгар Абдуллаев.

    По его словам, финтех-экосистема Азербайджана также сформировала достаточно развитые возможности для компаний с лицензией электронных денег (e-money) в области приема клиентов (onboarding) и международных денежных переводов через API-интерфейсы.

    Абдуллаев коснулся также идей относительно криптовалют и IPO (публичного предложения акций).

    "Эти инициативы могут повлиять на рынок капитала Азербайджана, предоставив клиентам возможность проводить операции с криптовалютой. Однако в первую очередь необходимо полностью сформировать механизмы KYC (идентификации клиентов) и AML (борьбы с отмыванием денег) для криптовалют", - отметил он.

    Эдгар Абдуллаев AzFina SWIFT
    Azərbaycanda SWIFT-ə alternativ mexanizm yaradılır

    Последние новости

    14:01

    В Азербайджане у членов организованной группы изъято 47 кг наркотиков

    Происшествия
    13:57

    Омер Болат: Подрядные компании из Турции выполнили в Азербайджане работ на $21 млрд

    Бизнес
    13:49

    Азербайджан разрабатывает собственную альтернативу SWIFT

    Финансы
    13:44

    Фон дер Ляйен: Европе следует полагаться только на себя

    Другие страны
    13:39
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Абу-Даби

    Внешняя политика
    13:23

    Вице-премьер РФ прибыл в Армению

    В регионе
    13:23

    Сербия не будет участвовать в саммите "ЕС-Западные Балканы"

    Другие страны
    13:21

    Официальный представитель АФФА принимает участие в пленарном заседании ФИФА

    Футбол
    13:20

    ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО

    Финансы
    Лента новостей