Баку объявлен Спортивной столицей мира на 2026 год

Титул "Спортивной столицы мира" официально перешел от Монако к Баку - столица Азербайджана получила этот статус на 2026 год.

Как сообщает Report, в Баку состоялась торжественная церемония, посвященная объявлению города World Capital of Sports.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов и другие официальные лица.

На церемонии присутствовала делегация Федерации европейских спортивных столиц и городов (ACES) во главе с президентом организации Джан Франческо Лупателли и генеральным секретарем Хуго Алонсо. В числе гостей также была бывший министр образования, молодежи и спорта Монако Изабель Клаудио Алин Боннал.

Отметим, что в 2025 году статус "Спортивной столицы мира" носило Монако. По решению ACES, в 2026 году этот титул будет принадлежать Баку.