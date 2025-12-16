Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Баку объявлен Спортивной столицей мира на 2026 год

    Индивидуальные
    • 16 декабря, 2025
    • 17:54
    Баку объявлен Спортивной столицей мира на 2026 год

    Титул "Спортивной столицы мира" официально перешел от Монако к Баку - столица Азербайджана получила этот статус на 2026 год.

    Как сообщает Report, в Баку состоялась торжественная церемония, посвященная объявлению города World Capital of Sports.

    В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов и другие официальные лица.

    На церемонии присутствовала делегация Федерации европейских спортивных столиц и городов (ACES) во главе с президентом организации Джан Франческо Лупателли и генеральным секретарем Хуго Алонсо. В числе гостей также была бывший министр образования, молодежи и спорта Монако Изабель Клаудио Алин Боннал.

    Отметим, что в 2025 году статус "Спортивной столицы мира" носило Монако. По решению ACES, в 2026 году этот титул будет принадлежать Баку.

    Bakı 2026-cı il "Dünya İdman Paytaxtı" elan olunub
    Baku declared World Capital of Sports for 2026

