Эльдар Азизов: Баку достойно выполнит миссию мировой спортивной столицы

Баку официально объявлен мировой спортивной столицей, что стало результатом последовательной и масштабной работы по развитию спорта в городе.

Как сообщает Report, об этом заявил глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на церемонии, посвященной присвоению столице Азербайджана данного статуса.

По его словам, Баку достойно справится с возложенной на него миссией. "Это крупное спортивное событие вызывает у нас большую радость. Благодаря вниманию и заботе главы государства, уважаемого президента Ильхама Алиева, спорт в нашей стране постоянно развивается. Ярким примером проделанной на высоком уровне работы стало объявление Баку мировой спортивной столицей", - подчеркнул Азизов.

Отметим, что Федерация европейских столиц и городов спорта (ACES Europe) выбрала Баку мировой спортивной столицей на 2026 год.