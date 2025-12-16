Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    16 декабря, 2025
    • 17:52
    Эльдар Азизов: Баку достойно выполнит миссию мировой спортивной столицы

    Баку официально объявлен мировой спортивной столицей, что стало результатом последовательной и масштабной работы по развитию спорта в городе.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на церемонии, посвященной присвоению столице Азербайджана данного статуса.

    По его словам, Баку достойно справится с возложенной на него миссией. "Это крупное спортивное событие вызывает у нас большую радость. Благодаря вниманию и заботе главы государства, уважаемого президента Ильхама Алиева, спорт в нашей стране постоянно развивается. Ярким примером проделанной на высоком уровне работы стало объявление Баку мировой спортивной столицей", - подчеркнул Азизов.

    Отметим, что Федерация европейских столиц и городов спорта (ACES Europe) выбрала Баку мировой спортивной столицей на 2026 год.

    Eldar Əzizov: "Görülən yüksək səviyyəli işlərin nəticəsində Bakı "Dünya İdman Paytaxtı" elan olunub"

