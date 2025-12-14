WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 13:59
    Qəzzanın mərkəzində HƏMAS-ın yüksək rütbəli zabiti güllələnib

    HƏMAS-ın daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək rütbəli zabiti Qəzanın mərkəzində silahlı şəxslər tərəfindən öldürülüb.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın nəzarətində olan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, polkovnik-leytenant Əhməd Zəmzəm səhər saatlarında Maqazi qaçqın düşərgəsində güllələnib. Şübhəlilərdən biri saxlanılıb, lakin onun kimliyi açıqlanmır.

    Hadisə ilə bağlı istintaq davam edir.

    HƏMAS Qəzza zolağı Zabit öldürülüb
    В центре Газы застрелен высокопоставленный офицер ХАМАС

