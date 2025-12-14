Bakıda Özbəkistan Mədəniyyət Günlərinin açılışı olub
Mədəniyyət siyasəti
- 14 dekabr, 2025
- 19:47
Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində Özbəkistan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində Özbəkistanın mədəni irsinə, tarixinə və müasir inkişafına həsr olunmuş fotosərgi təşkil edilib.
Həmçinin Özbəkistanın zəngin mədəni irsini əks etdirən musiqili və rəqs tamaşalarından ibarət konsert proqramı da təqdim olunub.
Mədəniyyət Günlərinin keçirilməsində məqsəd Özbəkistan və Azərbaycan arasında dostluq əlaqələrini daha da möhkəmləndirmək, humanitar əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və iki ölkə arasında mədəni dialoqu genişləndirməkdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri dekabrın 20-dək davam edəcək.
Son xəbərlər
20:17
Zelenski, Vittkoff və Mertsin Berlində görüşü başlayıbDigər ölkələr
20:09
Qusarda yol qəzasında ölən və xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
20:00
Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Naxçıvanda səfərdədirXarici siyasət
19:47
Foto
Bakıda Özbəkistan Mədəniyyət Günlərinin açılışı olubMədəniyyət siyasəti
19:38
Kavelaşvili: Gürcüstan Aİ-nin böhranına baxmayaraq, Avropanın bir hissəsi olmaq istəyirRegion
19:25
Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edibFutbol
19:11
Azərbaycan boksçusu: "Dünya çempionatında yaxşı nəticə əldə etdik"Fərdi
19:07
FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edibHadisə
19:07