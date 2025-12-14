В Баку состоялось открытие Дней культуры Узбекистана
Kультурная политика
- 14 декабря, 2025
- 19:38
В Центре Гейдара Алиева в Баку 14 декабря состоялась церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Азербайджане.
Как передает Report, в рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная культурному наследию, истории и современному развитию Узбекистана.
Также была представлена концертная программа с участием узбекских артистов и творческих коллективов, включающая музыкальные и танцевальные номера, отражающие богатое культурное наследие Узбекистана.
Проведение Дней культуры нацелено на дальнейшее укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Азербайджаном, развитие гуманитарного сотрудничества и расширение культурного диалога между двумя странами.
Отметим, что Дни культуры Узбекистана в Азербайджане продлятся до 20 декабря.
