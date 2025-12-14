Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    14 декабря, 2025
    19:38
    В Баку состоялось открытие Дней культуры Узбекистана

    В Центре Гейдара Алиева в Баку 14 декабря состоялась церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Азербайджане.

    Как передает Report, в рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная культурному наследию, истории и современному развитию Узбекистана.

    Также была представлена концертная программа с участием узбекских артистов и творческих коллективов, включающая музыкальные и танцевальные номера, отражающие богатое культурное наследие Узбекистана.

    Проведение Дней культуры нацелено на дальнейшее укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Азербайджаном, развитие гуманитарного сотрудничества и расширение культурного диалога между двумя странами.

    Отметим, что Дни культуры Узбекистана в Азербайджане продлятся до 20 декабря.

    Лента новостей