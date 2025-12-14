В центре Газы застрелен высокопоставленный офицер ХАМАС

Высокопоставленный офицер внутренних сил безопасности ХАМАС убит вооруженными лицами в центральной части Газы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении управляемого движением Министерства внутренних дел.

Согласно информации, подполковник Ахмед Замзам был застрелен сегодня утром в лагере беженцев Магази. Один из подозреваемых арестован, его личность не раскрывается.

Расследование по факту продолжается.