В центре Газы застрелен высокопоставленный офицер ХАМАС
Другие страны
- 14 декабря, 2025
- 13:07
Высокопоставленный офицер внутренних сил безопасности ХАМАС убит вооруженными лицами в центральной части Газы.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении управляемого движением Министерства внутренних дел.
Согласно информации, подполковник Ахмед Замзам был застрелен сегодня утром в лагере беженцев Магази. Один из подозреваемых арестован, его личность не раскрывается.
Расследование по факту продолжается.
