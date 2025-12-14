Kavelaşvili: Gürcüstan Aİ-nin böhranına baxmayaraq, Avropanın bir hissəsi olmaq istəyir

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Region
    • 14 dekabr, 2025
    • 19:38
    Gürcüstan Avropa İttifaqındakı (Aİ) mövcud böhrana baxmayaraq, mütləq Avropanın bir hissəsi olmaq istəyir.

    "Report"un Gürcüstan mətbuatına istinadən məlumatına görə, bunu ölkə Prezidenti Mixeil Kavelaşvili deyib.

    Onun sözlərinə görə, Tbilisinin Aİ ilə dialoqa hazırdır, lakin ölkənin milli maraqlarının qorunması prioritetdir.

    "Ölkəmizin maraqlarını müdafiə etməsək, bizi heç kim dəstəkləməyəcək. Mesajlarımız hər kəs üçün aydın olmalıdır: biz sülh, sabitlik, iqtisadi inkişaf istəyirik və hər kəslə dialoqa hazırıq. Bu hadisələrdən qalib çıxmaq üçün ayıq-sayıqlığımızı qoruyub saxlamalıyıq. Mən radikal zorakı hərəkətlərin və Gürcüstanın işlərinə xarici müdaxilənin qarşısının alınmasında qələbəni nəzərdə tuturam", - o qeyd edib.

    M.Kavelaşvilinin sözlərinə görə, Gürcüstan Avropaya inteqrasiya yolundan sapmır və ümid edir ki, Aİ qlobal çağırışlara, o cümlədən ABŞ ilə qarşıdurmaya tab gətirəcək.

    "Avropa İttifaqına gəldikdə isə, daim təkrar edirəm ki, böhrana və müxtəlif çətinliklərə baxmayaraq, ümid edirik ki, bu sağlam proseslər Avropanın layiq olduğu inkişafa gətirib çıxaracaq. Ümid etməliyik ki, Avropa yaşamaq üçün güc tapacaq və əsrlər boyu olduğu kimi qalacaq", - Gürcüstan Prezidenti vurğulayıb.

    Кавелашвили: Грузия хочет быть частью Европы, несмотря на кризис в ЕС

