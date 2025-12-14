Кавелашвили: Грузия хочет быть частью Европы, несмотря на кризис в ЕС

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Грузия определенно хочет быть частью Европы, несмотря на то, что в данный момент Евросоюз переживает кризис.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

    По его словам, Тбилиси готов к диалогу с ЕС, однако защита национальных интересов страны является приоритетом.

    "Никто нас не поддержит, если мы сами не будем защищать интересы нашей страны. Наши послания должны быть ясны всем: мы хотим мира, стабильности, экономического развития и готовы к диалогу со всеми. Мы должны сохранять бдительность, чтобы выйти победителями из этих событий. Я имею в виду победу в недопущении радикальных насильственных действий и иностранного вмешательства в дела Грузии", - отметил он.

    По словам Кавелашвили, Грузия не сворачивает с пути к евроинтеграции и надеется на то, что ЕС выстоит перед глобальными вызовами, в том числе в противостоянии с США.

    "Что касается Евросоюза, я постоянно повторяю, что, несмотря на кризис и различные вызовы, мы надеемся, что эти здоровые процессы приведут к развитию, которого заслуживает Европа. Мы надеемся, что, безусловно, хотим быть частью Европы. Мы должны надеяться, что Европа найдет в себе силы, выживет и останется такой, какой она была на протяжении веков", - подчеркнул президент Грузии.

    Михаил Кавелашвили Грузия евроинтеграция Евросоюз США
    Kavelaşvili: Gürcüstan Aİ-nin böhranına baxmayaraq, Avropanın bir hissəsi olmaq istəyir
