    Robert Levandovskinin "Osasuna" ilə matçda meydana çıxmamasının səbəbi müəyyənləşib

    Futbol
    • 14 dekabr, 2025
    • 13:20
    Robert Levandovskinin Osasuna ilə matçda meydana çıxmamasının səbəbi müəyyənləşib

    İspaniyanın "Barselona" klubunun hücumçusu Robert Levandovskinin La Liqanın XVI turunda "Osasuna" ilə (2:0) oyunda meydana çıxmamasının səbəbi müəyyənləşib.

    "Report" "Catalunya Radio"ya istinadən xəbər verir ki, 37 yaşlı futbolçu budunun arxasındakı problemlər üzündən oyunda iştirak etməyib.

    Buna baxmayaraq o, ehtiyat oyunçular skamyasında yer alıb.

    Qeyd edək ki, R.Levandovski cari mövsümdə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 17 matçda 8 qol, 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Kataloniya təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" portalı futbolçunun dəyərini 9 milyon avro qiymətləndirir.

