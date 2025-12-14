WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    • 14 dekabr, 2025
    • 12:58
    Qobustanda yolların buz bağlaması səbəbindən zəncirvari qəza baş verib

    Qobustanda yolların buz bağlaması zəncirvari qəzaya səbəb olub.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Gənci ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, hava şəraiti ilə əlaqədar yol səthinin buz bağlaması nəticəsində bir neçə avtomobil idarəetmədən çıxaraq bir-birinə dəyib.

    Hadisə səbəbindən yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşıb. Əraziyə müvafiq qurumların əməkdaşları cəlb olunub və hərəkətin bərpası istiqamətində tədbirlər görülür.

