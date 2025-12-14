Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Гобустане гололедица спровоцировала массовое ДТП

    Происшествия
    • 14 декабря, 2025
    • 13:13
    В Гобустане гололедица спровоцировала массовое ДТП

    Гололедица на дорогах в Гобустанском районе спровоцировала массовое ДТП.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Гянджи.

    Из-за обледенения дорожного покрытия столкнулись несколько автомобилей. После ДТП движение на дороге было заблокировано, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

    В настоящее время принимаются меры по восстановлению движения на участке.

    Qobustanda yolların buz bağlaması səbəbindən zəncirvari qəza baş verib
