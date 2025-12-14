В Гобустане гололедица спровоцировала массовое ДТП
- 14 декабря, 2025
- 13:13
Гололедица на дорогах в Гобустанском районе спровоцировала массовое ДТП.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Гянджи.
Из-за обледенения дорожного покрытия столкнулись несколько автомобилей. После ДТП движение на дороге было заблокировано, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
В настоящее время принимаются меры по восстановлению движения на участке.
