В Гобустане гололедица спровоцировала массовое ДТП

Гололедица на дорогах в Гобустанском районе спровоцировала массовое ДТП.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Гянджи.

Из-за обледенения дорожного покрытия столкнулись несколько автомобилей. После ДТП движение на дороге было заблокировано, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

В настоящее время принимаются меры по восстановлению движения на участке.