Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 22:35
    Венесуэла утратила право голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

    Как передает Report со ссылкой на бюро в США, об этом сообщила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Шэрон Берч.

    По ее словам, вопрос регулируется 19-й статьей Устава ООН. В соответствии с ней, если задолженность государства-члена по финансовым обязательствам перед организацией равна или превышает сумму взносов за два предыдущих полных года, такая страна лишается права голоса в Генеральной Ассамблее.

    Берч подчеркнула, что ключевым критерием является не просто просрочка, а фактическое отсутствие каких-либо выплат в течение двух лет. В случае частичной выплаты задолженности эта сумма засчитывается в счет самых старых долгов, что позволяет сохранить право голоса. Кроме того, если государство докажет, что неспособность произвести платежи связана с трудностями, не зависящими от него, Генеральная Ассамблея может применить исключение.

    Напомним, что данный вопрос также отражен в официальном письме Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша от 17 февраля 2025 года, адресованном председателю Генассамблеи. Документ был распространен в рамках 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи.

    В письме отмечается, что в настоящее время девять государств-членов считаются должниками в рамках 19-й статьи. Эти страны должны внести минимальный платеж, чтобы снизить уровень задолженности ниже суммы взносов за последние два года. В список входят Афганистан, Боливия, Кабо-Верде, Конго, Эквадор, Гренада, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, а также Венесуэла (Боливарианская Республика). Согласно документу, минимальная сумма платежа, необходимая Венесуэле для снижения долга ниже установленного порога, составляет 115 702 476 долларов США. Отмечается, что в отношении Сан-Томе и Принсипи Генеральная Ассамблея отдельным решением разрешила сохранить право голоса на определенный период, тогда как для Венесуэлы подобное исключение не предусмотрено.

    Venesuela və digər səkkiz ölkə BMT Baş Assambleyasında səsvermə hüququnu itirib
