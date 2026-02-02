Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН

Венесуэла утратила право голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

Как передает Report со ссылкой на бюро в США, об этом сообщила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Шэрон Берч.

По ее словам, вопрос регулируется 19-й статьей Устава ООН. В соответствии с ней, если задолженность государства-члена по финансовым обязательствам перед организацией равна или превышает сумму взносов за два предыдущих полных года, такая страна лишается права голоса в Генеральной Ассамблее.

Берч подчеркнула, что ключевым критерием является не просто просрочка, а фактическое отсутствие каких-либо выплат в течение двух лет. В случае частичной выплаты задолженности эта сумма засчитывается в счет самых старых долгов, что позволяет сохранить право голоса. Кроме того, если государство докажет, что неспособность произвести платежи связана с трудностями, не зависящими от него, Генеральная Ассамблея может применить исключение.

Напомним, что данный вопрос также отражен в официальном письме Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша от 17 февраля 2025 года, адресованном председателю Генассамблеи. Документ был распространен в рамках 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи.

В письме отмечается, что в настоящее время девять государств-членов считаются должниками в рамках 19-й статьи. Эти страны должны внести минимальный платеж, чтобы снизить уровень задолженности ниже суммы взносов за последние два года. В список входят Афганистан, Боливия, Кабо-Верде, Конго, Эквадор, Гренада, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, а также Венесуэла (Боливарианская Республика). Согласно документу, минимальная сумма платежа, необходимая Венесуэле для снижения долга ниже установленного порога, составляет 115 702 476 долларов США. Отмечается, что в отношении Сан-Томе и Принсипи Генеральная Ассамблея отдельным решением разрешила сохранить право голоса на определенный период, тогда как для Венесуэлы подобное исключение не предусмотрено.