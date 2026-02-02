Организация объединенных наций (ООН) назначила нового координатора-резидента в Иране.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, ею стала гражданка Австрии Кристин Вайганд, которая уже приступила к исполнению обязанностей. Ее полномочия вступили в силу после согласия правительства Ирана. Отмечается, что дипломат, находящаяся в настоящее время в Нью-Йорке, в ближайшее время отправится в Тегеран.

Дюжаррик отметил, что Вайганд ранее занимала различные должности в представительствах ЮНИСЕФ в Армении, Туркменистане и Иране.