ООН назначила нового координатора-резидента в Иране
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 22:40
Организация объединенных наций (ООН) назначила нового координатора-резидента в Иране.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, ею стала гражданка Австрии Кристин Вайганд, которая уже приступила к исполнению обязанностей. Ее полномочия вступили в силу после согласия правительства Ирана. Отмечается, что дипломат, находящаяся в настоящее время в Нью-Йорке, в ближайшее время отправится в Тегеран.
Дюжаррик отметил, что Вайганд ранее занимала различные должности в представительствах ЮНИСЕФ в Армении, Туркменистане и Иране.
