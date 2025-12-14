WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Hərbi
    • 14 dekabr, 2025
    • 13:49
    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icma
    Video
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

