Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 14 декабря, 2025
- 13:53
Министерство обороны Азербайджана представило обзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.
Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Последние новости
14:09
Полиция Берлина задержала 18 человек в связи с беспорядкамиДругие страны
13:53
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
13:38
Видео
Одного из нападавших в Сиднее смог разоружить местный жительДругие страны
13:31
Погода на Абшероне завтра будет неблагоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
13:20
СМИ: При стрельбе на пляже в Сиднее погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:13
В Гобустане гололедица спровоцировала массовое ДТППроисшествия
13:07
В центре Газы застрелен высокопоставленный офицер ХАМАСДругие страны
13:03
В ряде районов Азербайджана будет наблюдаться гололедИнфраструктура
12:54