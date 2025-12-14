Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    • 14 декабря, 2025
    • 13:53
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана представило обзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Минобороны Азербайджана еженедельный обзор
    Видео
    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
