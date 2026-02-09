İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və ABŞ-də fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatlarının əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 18:57
    Azərbaycan və ABŞ-də fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatlarının əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Azərbaycan və ABŞ-də fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatlarının əməkdaşlığı müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun ABŞ-nin Əsas Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransının sədri Betsi Berns Korn rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycan-ABŞ, eləcə də Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, ABŞ-də fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatları ilə əməkdaşlıq məsələləri, eləcə də regional vəziyyət müzakirə olunub.

    Görüşdə, xüsusilə 8 avqust Vaşinqton Zirvə Görüşü nəticəsində bölgədə son inkişaflar, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, regional bağlantılar və TRIPP marşrutunun reallaşması səyləri, postmünaqişə dövründə həyata keçirilən tədbirlər barədə geniş məlumat verilib.

    Azərbaycanda mövcud olan dinlərarası harmoniya, tolerantlıq və multikulturalizm ənənələri, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycanda İslam dini ilə yanaşı, xristian, yəhudi və digər dinlərə mənsub insanların qarşılıqlı anlaşma, mehriban qonşuluq və əmin-amanlıq şəraitində yaşadıqları məmnunluqla vurğulanıb. Ölkədə uzun əsrlər boyu sülh və əmin-amanlıq içərisində yaşayan yəhudi icmasının mövcudluğunun Azərbaycan və İsrail arasındakı güclü tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafına əlavə güc verdiyi bildirilib.

    Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan ABŞ yəhudi təşkilatları ABŞ-nin Əsas Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransı Ceyhun Bayramov Betsi Berns Korn
    Foto
    Байрамов обсудил региональные процессы с делегацией еврейских организаций США

    Son xəbərlər

    19:06

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:05

    Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan uşağın vəziyyəti açıqlanıb

    Hadisə
    19:05
    Foto

    Gəncədə 17 yaşadək güləşçilər arasında Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    18:57
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ-də fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatlarının əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:56

    KİV: NATO yaxın günlərdə "Arktik Keşikçi" missiyasına başlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    18:48

    "Zirə" "Qalatasaray"ın yetirməsini transfer edib

    Futbol
    18:47

    Baş nazirin ofisi: Kir Starmer istefa vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    18:39

    Səfirlik: Vensin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair öhdəliyi təsdiqləyir

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    Özbəkistan Orta Dəhliz və Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu üzrə birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti