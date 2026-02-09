Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Байрамов обсудил региональные процессы с делегацией еврейских организаций США

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 19:01
    Байрамов обсудил региональные процессы с делегацией еврейских организаций США

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США, находящуюся с визитом в Баку.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, делегацию возглавляет председатель Конференции Бетси Бернс Корн.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-американских и азербайджано-израильских отношений, вопросы сотрудничества с действующими в США еврейскими организациями, а также региональную ситуацию.

    "Особое внимание было уделено последним событиям в регионе после Вашингтонского саммита 8 августа 2026 года, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, развитию региональных коммуникаций и усилиям по реализации проекта TRIPP [Маршрут Трампа – ред.], а также мерам, осуществляемым в постконфликтный период", - отметили в министерстве.

    В ходе встречи стороны также с удовлетворением подчеркнули существующую в Азербайджане атмосферу межрелигиозной гармонии, традиции толерантности и мультикультурализма.

    Подчеркнуто, что многовековое мирное сосуществование еврейской общины в Азербайджане придает дополнительный импульс развитию прочных партнерских отношений между Баку и Тель-Авивом.

    Джейхун Байрамов МИД Азербайджана США Израиль развитие сотрудничества
    Фото
    Azərbaycan və ABŞ-də fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatlarının əməkdaşlığı müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    19:31

    Пашинян будет участвовать в первом заседании Совета мира

    В регионе
    19:25

    Пашинян: Мы очень близки к тому, чтобы считать мир необратимым

    В регионе
    19:21

    США и Армения подписали соглашение о ядерном сотрудничестве в Ереване

    Другие
    19:18
    Фото

    Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    19:07

    Уитакер опроверг слова Зеленского о дедлайне по завершению войны

    Другие страны
    19:01
    Фото

    Байрамов обсудил региональные процессы с делегацией еврейских организаций США

    Внешняя политика
    18:54
    Фото

    Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицами

    Внешняя политика
    18:38

    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    18:35

    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей