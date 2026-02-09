Байрамов обсудил региональные процессы с делегацией еврейских организаций США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США, находящуюся с визитом в Баку.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, делегацию возглавляет председатель Конференции Бетси Бернс Корн.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-американских и азербайджано-израильских отношений, вопросы сотрудничества с действующими в США еврейскими организациями, а также региональную ситуацию.

"Особое внимание было уделено последним событиям в регионе после Вашингтонского саммита 8 августа 2026 года, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, развитию региональных коммуникаций и усилиям по реализации проекта TRIPP [Маршрут Трампа – ред.], а также мерам, осуществляемым в постконфликтный период", - отметили в министерстве.

В ходе встречи стороны также с удовлетворением подчеркнули существующую в Азербайджане атмосферу межрелигиозной гармонии, традиции толерантности и мультикультурализма.

Подчеркнуто, что многовековое мирное сосуществование еврейской общины в Азербайджане придает дополнительный импульс развитию прочных партнерских отношений между Баку и Тель-Авивом.