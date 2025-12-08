СМИ: США поддержало план Ирака по передаче доли "Лукойла" американской компании

Правительство США поддержало план Ирака по передаче доли "Лукойла" в нефтяном месторождении "Западная Курна - 2" американской компании.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Мы воодушевлены первоначальными соглашениями Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать Западную Курну - 2 американскому оператору", - заявил представитель Госдепартамента.

Он также добавил, что США продолжат отстаивать интересы своих компаний в Ираке.

Отметим, что 1 декабря Министерство нефти Ирака пригласило несколько американских компаний принять участие в тендере на право управления месторождением "Западная Курна - 2". Список этих компаний не раскрывался. Однако позднее стало известно, что российская компания "Лукойл", имеющая долю в управлении "Западной Курной - 2", планирует продать свои зарубежные активы. Долю "Лукойла" в Ираке собирались приобрести американские компании Chevron и Exxon.