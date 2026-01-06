В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем увеличилось в 6 раз

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обработала в 2025 году 17 млн 695 тыс. 349 электронных писем в электронной почтовой службе для госучреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 5% больше, чем в 2024 году.

Среди обработанных за отчетный период писем 12 млн 549 тыс. 565 доставлены пользователям, а 5 млн 145 тыс. 784 заблокированы из-за вредоносного содержания.

В IV квартале 2025 года заблокировано 2 млн 215 тыс. 401 электронное письмо с вредоносным содержанием, что на 40% больше, чем в предыдущем квартале, и в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, что в 2024 году в электронную почтовую службу для госучреждений поступило 30 млн 255 тыс. 757 писем, из которых 28 млн 142 тыс. 767 были доставлены пользователям, а 2 млн 112 тыс. 990 были заблокированы из-за вредоносного содержания.