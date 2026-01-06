İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəfə alan bloklanmış elektron poçt sayı ötən rüb 6 dəfə artıb

    İKT
    • 06 yanvar, 2026
    • 15:40
    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəfə alan bloklanmış elektron poçt sayı ötən rüb 6 dəfə artıb

    2025-ci ildə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) dövlət qurumları üçün yaradılmış elektron poçt xidmətində 17 milyon 695 min 349 elektron məktubu emal edib.

    "Report"un XRİTDX-in məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən 5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə emal olunan məktubların 12 milyon 549 min 565-i istifadəçilərə çatdırılıb, 5 milyon 145 min 784-ü isə zərərli tərkibli olduğu üçün bloklanıb.

    Təkcə IV rübdə 2 milyon 215 min 401 elektron məktub bloklanıb ki, bu da əvvəlki rübə nisbətən 40 %, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə isə 6 dəfə çoxdur.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə dövlət elektron poçt xidmətinə 30 milyon 255 min 757 məktub daxil olub, onlardan 28 milyon 142 min 767-si istifadəçilərə çatdırılıb, 2 milyon 112 min 990-nı zərərli tərkibli olduğu üçün blok edilib.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti saxta məktub

    Son xəbərlər

    15:57
    Rəy

    İlham Əliyevin ismarışı - yeni dünya düzənində güclü və haqlı davranış - ŞƏRH

    Analitika
    15:57

    "Azercell"dən "iPhone" kampaniyası

    Biznes
    15:55

    Bir ekosistemi ötən ili yeniliklər və yüksək performansla bitirdi

    Maliyyə
    15:54

    Yaponiya klubu "Turan Tovuz"un futbolçusunu heyətinə qatıb

    Futbol
    15:54

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:52
    Foto
    Video

    Qazaxda evdə partlayış olub, xəsarət alan var

    Hadisə
    15:51

    "Barselona" İngiltərə klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    15:40

    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəfə alan bloklanmış elektron poçt sayı ötən rüb 6 dəfə artıb

    İKT
    15:37

    Ötən il Azərbaycanda 149 uşaq övladlığa verilib - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti