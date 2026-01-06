Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году

    Это интересно
    • 06 января, 2026
    • 16:16
    Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году

    Ближайшие к Земле планеты Венера и Марс в следующий раз сойдутся с Солнцем практически в одну точку на небе только в 2267 году.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    "Следующее одновременное соединение обеих планет с Солнцем на расстояние менее 1 градуса состоится только летом 2267 года, то есть через 2,5 века", - сказано в сообщении.

    Ученые предположили, что именно 7-8 января такое соединение происходит впервые в цивилизованной истории человечества и повторится снова только через тысячи, а, скорее всего, через десятки тысяч лет.

    Ранее сообщалось о том, что Венера и Марс в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем.

