    ASCO привлекло кредит на 35 млн манатов под 7,25% годовых

    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 16:34
    ASCO привлекло кредит на 35 млн манатов под 7,25% годовых

    Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) 29 декабря 2025 года привлекло банковский кредит в размере 35 млн манатов.

    Как сообщили Report в ASCO, кредит выдан на 7 лет по ставке 7,25% годовых, выражен в долларах США и обеспечен активами компании.

    Кроме того, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 10 января 2025 года, в июне прошлого года ASCO получило 17,5 млн манатов в виде дополнительного капитала с целью поддержки инвестиционной деятельности компании.

    ASCO создано в 2014 году. Уставный капитал общества составляет 440,051 млн манатов, компания на 100% находится в государственной собственности.

