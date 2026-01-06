ASCO привлекло кредит на 35 млн манатов под 7,25% годовых
Финансы
- 06 января, 2026
- 16:34
Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) 29 декабря 2025 года привлекло банковский кредит в размере 35 млн манатов.
Как сообщили Report в ASCO, кредит выдан на 7 лет по ставке 7,25% годовых, выражен в долларах США и обеспечен активами компании.
Кроме того, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 10 января 2025 года, в июне прошлого года ASCO получило 17,5 млн манатов в виде дополнительного капитала с целью поддержки инвестиционной деятельности компании.
ASCO создано в 2014 году. Уставный капитал общества составляет 440,051 млн манатов, компания на 100% находится в государственной собственности.
