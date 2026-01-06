ASCO 35 milyon manat kredit cəlb edib
Maliyyə
- 06 yanvar, 2026
- 16:18
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC (ASCO) ötən il dekabrın 29-da 35 milyon manat kredit cəlb edib.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kredit bankdan illik 7,25 %-lə, ABŞ dollarında ifadə edilməklə və qurumun aktivləri ilə təmin olunmaqla əldə olunub.
Bundan başqa, ölkə Prezidentinin 10 yanvar 2025-ci il tarixli fərmanına uyğun olaraq, ötən ilin iyun ayında qurumun investisiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədilə ona əlavə ödənilmiş kapital kimi 17,5 milyon manat ayrılıb.
Xatırladaq ki, ASCO 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 440,051 milyon manatdır. Şirkət 100 % dövlətə məxsusdur.
