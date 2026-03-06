İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Mixay Popşoi: Moldova İranın Azərbaycana hücumlarını pisləyir

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 13:27
    Moldova İranın pilotsuz uçuş aparatları ilə Azərbaycan ərazisinə endirdiyi zərbələri pisləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Moldovanın xarici işlər naziri Mixay Popşoi Bakıda Azərbaycan XİN başçısı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Kişineu Naxçıvan Muxtar Respublikasında mülki infrastruktura hücumları və dinc əhaliyə vurulan ziyanı qətiyyətlə pisləyir.

    Nazir qeyd edib ki, Moldova Azərbaycan xalqı ilə tam həmrəyliyini ifadə edir və ölkənin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəyişməz dəstəyini təsdiqləyir.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Mixay Popşoy
    Попшой: Молдова осуждает удары Ирана по Азербайджану

